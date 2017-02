Muro de arrimo da rua Mombaça, na Vila Luzita, em Santo André, começa a ser desmontado

A Prefeitura de Santo André iniciou o procedimento de desmonte do muro localizado na rua Mombaça, na Vila Luzita. Após a realização de sondagem do solo, que mediu a resistência do terreno, equipes do Departamento de Manutenção e Obras começaram a utilizar maquinário especial para realizar o trabalho. Em etapas, o serviço passará posteriormente para a remoção de toda a terra, regularização do talude e reconstrução do muro.

Os procedimentos serão realizados em etapas. Incialmente será feito o desmonte, para suprimir totalmente o risco de queda. Posteriormente, o procedimento de escavação, a retirada de toda a terra, a realização de preparos de escoamento e contenção, finalizando com a aplicação de concreto no novo muro. A expectativa da Prefeitura de Santo André é de que os trabalhos durem aproximadamente 90 dias. Na ocasião, no último dia 23 de janeiro, equipes da Defesa Civil removeram seis famílias contando as casas laterais ao muro e também das quatro residências que ficam em frente.