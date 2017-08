﻿﻿ Produtoras brasileiras podem inscrever filmes para concorrer ao Prêmio Goya

A Agência Nacional do Cinema (Ancine) está recebendo até o dia 26 inscrições de filmes de longa-metragem para o processo de seleção do indicado brasileiro ao Prêmio Goya, outorgado pela Academia das Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha. O escolhido vai concorrer ao prêmio de melhor filme ibero-americano na 32ª edição do evento, que ocorre em fevereiro de 2018. De acordo com nota divulgada hoje (14) pela Ancine, a avaliação será feita por um júri formado por representantes de cinco entidades e instituições do setor audiovisual brasileiro e o resultado será anunciado em 22 de setembro. Os filmes inscritos devem ter lançamento comercial em cinema no Brasil entre os dias 1º de novembro de 2016 e 31 de outubro de 2017, e permanência em cartaz durante pelo menos sete dias consecutivos. Produtores de filmes brasileiros que se enquadrem nas regras para postulação, interessados em se inscrever, devem enviar um e-mail para o endereço premio.goya@ancine.gov.br com a ficha de inscrição preenchida, disponível no site da Ancine. Os filmes inscritos devem ter estreado comercialmente em cinema no Brasil entre os dias 1º de novembro de 2016 e 31 de outubro de 2017, e devem ter permanecido em cartaz durante pelo menos sete dias consecutivos. O regulamento específico do Prêmio Ibero Americano pode ser encontrado entre as páginas 26 e 31 do regulamento geral, que pode ser consultado no site oficial do prêmio . Concedido desde 1987, o Prêmio Goya é o mais importante da Espanha na área de cinema. Na 31ª edição, em fevereiro deste ano, o brasileiro indicado para melhor filme ibero-americano foi Boi Neon, de Gabriel Mascaro, mas o vencedor foi o argentino O Cidadão Ilustre, de Gaston Duprat e Mariano Cohn. ;