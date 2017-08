﻿﻿ Saboreando uma Coxinha sem medo de ser feliz

Difícil encontrar um brasileiro que não goste de coxinha. Ela é a cara do país, pode ser considerada um patrimônio gastronômico nacional. Porém, seu preparo não é dos mais saudáveis, principalmente se você está de dieta. Foi pensando em tudo isso que Viviane Almeida, criadora do Doce Saúde Fit,desenvolveu uma versão saudável do famoso preparo. Uma coxinha leve e saudável, que pode ser consumida sem peso na consciência. Coxinha Fit - Por Viviane Almeida (Doce Saúde Fit) Ingredientes do recheio 300g de carne moída

1/2 cebola

Dois dentes de alho

Cebolinha (a gosto)

Sal (a gosto)

Açafrão (a gosto) Modo de preparo Refogue a carne moída junto com o alho, a cebola, o sal e o açafrão. Quando ela estiver bem douradinha, acrescente a cebolinha. Deixe esfriar. Ingredientes da massa 2 xícaras de mandioca ou batata doce cozida e amassada

3 colheres de sopa farelo aveia

Sal (a gosto)

1 gema

1/2 colher de sopa manteiga Modo de preparo Misture tudo em uma bacia, unte as mãos com óleo de coco ou azeite e vá moldando as coxinhas. Recheie a seu gosto. Passe no leite e no farelo de aveia para empanar. Na sequência, asse na airfryer por cerca de 40 min, ou no forno pré-aquecido a 180 graus até dourar. ;