﻿﻿ Comin cria site participativo e projeto mais votado será apresentado na Câmara de Praia Grande

Boca no Trombone PG .

O vereador e Delegado Alexandre Comin (PTB), criou um site participativo onde, a população praia-grandense, poderá enviar e discutir ideias para melhoria da cidade. O vereador informou que quer os munícipes legislando com ele em seu mandato na Câmara Municipal de Praia Grande. Qualquer pessoa pode acessar o site e enviar sua proposta ou projeto onde a ideia mais votada será analisada quanto a viabilidade e, se aprovada, será posteriormente apresentada no plenário da Câmara, podendo virar lei. O parlamentar garante que as ideias aprovadas e de anseio da população serão pautadas por ele, independente do tema que for. Participe www.vereadordelegadocomin.com.br Alexandre Correa Comin é formado em Direito, Delegado de Polícia desde 2008, e na Delegacia de Polícia Sede do Município de Praia Grande, desenvolve importante trabalho no combate e elucidação de crimes. Segundo ele, foi o reconhecimento desse trabalho que o fez chegar à Câmara de Vereadores, contabilizando 2.339 votos nas Eleições Municipais de 2016. No Legislativo Municipal, Comin exerce um mandato independente, sem conchavos e interesse político. Em maio, Comin fez duras criticas aos vereadores, que rejeitaram um projeto de sua autoria que daria poder aos próprios vereadoress em investir 1.2% (17 milhões) da arrecadação líquida do município – em prioridades na cidade como, SAÚDE E SEGURANÇA. ;