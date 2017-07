﻿﻿ Mundo Bita faz a alegria da criançada em agosto

O espetáculo teatral Mundo Bita volta a Santos no dia 12 de agosto, nos palcos do Teatro Coliseu, para a alegria da criançada. Adaptação do desenho animado 100% brasileiro, de mesmo nome, Mundo Bita é uma sensação entre o público infantil. São mais 200 mil inscritos no canal do Youtube e mais de 500 milhões de visualizações nos episódios postados por lá – isso sem falar na audiência na TV, redes sociais e aplicativos. Tamanho sucesso deu vida ao personagem e uma turnê pelos teatros do Brasil. A história musicada se passa na Galáxia da Alegria, entre o Planeta Música e o Planeta Circo. O Mundo Bita é habitado por seres verdes super engraçados chamados Plots, e também pelo amigão de bigode laranja e cartola na cabeça, o Bita! O show acontecerá no Teatro Coliseu (Rua Amador Bueno, 237, Centro), no dia 12 de agosto (sábado), às 17 horas. Os ingressos, ao preço de R$ 80,00 para plateia e R$ 100,00 camarote, podem ser adquiridos nos seguintes pontos de venda: Quiosque CompreIngressos (Shopping Miramar, 3º piso); unidades CNA Boqueirão e CNA Ponta da Praia; China In Box Gonzaga (Rua Dr. Tolentino Filgueiras, 54, Gonzaga); Buffet Conte Outra Vez (Rua Alagoas, 08, Gonzaga); e na bilheteria do Teatro Municipal de Santos (Av. Senador Pinheiro Machado, 48, Vila Mathias); ou pelo site compreingressos.com. Pagam meia entrada: crianças de 02 a 12 anos, menores de 21 anos, estudantes do Ensino Fundamental, Médio, Graduação e Pós-Graduação; professores, maiores de 60 anos; portadores de necessidades especiais mais acompanhante, e jovens de 15 a 19 anos inscritos no cadastro único para programas sociais do Governo Federal (CadÚnico). Crianças de até 1 ano e 11 meses não pagam. Mais informações pelo telefone: (13) 97420-3255. ;