﻿﻿ GCM e PM apreendem motos e veículos em operação conjunta no Jardim Ipanema

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo André, em conjunto com a Polícia Militar, realizou no último domingo (16), uma grande operação no Jardim Ipanema, no entorno e interior do Parque da Juventude Ana Brandão. Os PMs e GCMs, com auxílio de viaturas, motos da Romu (Rondas Ostensivas Municipais), Romo (Ronda Ostensiva com Motocicleta) e bases móveis realizaram 42 abordagens, 30 autuações, além da apreensão de sete motos e dois veículos que foram encaminhados ao pátio municipal.

O secretário de Segurança Cidadã, Edson Sardano, avalia que os resultados obtidos nas operações conjuntas geram cada vez mais frutos positivos em relação aos apontamentos do mapa do crime, analisados semanalmente pelo Comitê Integrado de Segurança. “Por meio de uma checagem criteriosa, buscamos apontar os números que mostram as regiões onde devemos atuar e nós estamos lá, caminhando no sentido de proporcionar a tranquilidade que a população merece. A nossa Guarda Municipal está dando uma resposta importante para a cidade, todos os dias”, destacou.

A Guarda Civil Municipal de Santo André conta com quadro técnico de 598 agentes de segurança, atuando na preservação de mais de 700 próprios públicos municipais, entre escolas, UBSs, CESAs, Paço, praças, creches, Emeiefs, UPAs, e áreas de proteção ambiental.