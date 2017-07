﻿﻿ Santos faz golaço de falta nos acréscimos e bate o Atlético-MG em Belo Horizonte

O empate já não era um bom resultado para o Atlético. A derrota, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Independência, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, deve acarretar uma pesada crise, mais uma que Roger Machado terá de enfrentar no clube. Já Levir Culpi que não tem nada com isso, volta para São Paulo feliz da vida, com a permanência garantida no G4.

O Galo lutou bastante pelo resultado. Criou algumas chances, chegou com perigo em várias situações e teve um pênalti para conseguir fazer seu gol, mas nada disso foi possível. Os gritos ao término do jogo eram de “time sem vergonha”. O resultado é péssimo para o Atlético. A equipe que vinha em crescimento, fica na 10ª colocação, com 17 tentos somados. Já o Peixe alcança a vice-liderança, com 23 pontos.

No próximo domingo o Galo enfrenta o Atlético-GO, em Goiás, às 16h (de Brasília). Já o Santos vai até o Engenhão, enfrentar o Vasco, no mesmo dia e horário.

O JOGO

O duelo começou bastante animado na noite fria em Belo Horizonte. Com menos de cinco minutos, as duas equipes já tinham chegado com perigo contra as metas de Victor e Vanderlei.

Por jogar em casa, o Galo era mais forte em campo e tomava as principais ações. O Santos tinha a postura de se defender e depois sair em velocidade, aproveitando a capacidade de Thiago Maia e Bruno Henrique nas pontas.

Após os 10 minutos de jogo só deu Galo. O Santos se mostrava completamente recuado, esperando o contra-ataque enquanto o Atlético trocava passes na entrada da área santista tentando espaços.

O Galo, porém, não conseguia encontrar espaços para fazer seu gol. A melhor jogada atleticana aconteceu aos 25 minutos. Cazares recebeu a bola na área, encontrou Elias em ótimas condições que finalizou, mas parou em Vanderlei.

No contra-ataque, o Santos agrediu duramente o Atlético. Bruno Henrique recebeu na área, driblou Marcos Rocha e caiu na área. O árbitro Marcelo de Lima Henrique entendeu que o pênalti existiu e apontou a mão direita para a marca de penalidade. Na cobrança de Kayke, entretanto, Victor fez defesa firme e o empate seguiu.

O técnico Roger Machado reclamava bastante com o meia Cazares, pedindo mais profundidade do jogador, que ele ficasse mais aberto nas pontas. O Galo seguiu trocando passes em busca de espaços. O Peixe ainda com a estratégia do contra-ataque em velocidade. No fim do primeiro tempo, Bruno Henrique mandou uma bola na trave.

No finalzinho, o Galo teve uma chance de abrir o placar. Cazares saiu na frente e Leandro Donizete tropeçou no atleticano e o árbitro Marcelo de Lima Henrique entendeu que o pênalti existiu. Na cobrança, Fred mandou nas mãos de Vanderlei.

Segundo tempo tem muitas paralisações e pouca emoção

Na volta para a etapa final, o Santos voltou mais aberto, querendo atacar mais. Tanto que a primeira grande chance do segundo tempo foi de Kayke, mas Bremer ficou com a bola.

O Galo, quando atacava, ainda encontrava problemas, pois o Santos, nesta situação, se fechava. Ainda assim algumas chances foram criadas.

Mas a equipe da casa não conseguia abrir o placar. Por isso, Roger Machado mandou para o campo Robinho e Rafael Moura, na vaga de Marlone e Fred, nas mesmas posições, porém, jogadores descansados.

No finalzinho um banho de água fria. Em bela cobrança de falta, Daniel Guedes colocou no ângulo de Victor e saiu para o abraço.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 X 1 SANTOS

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data: 12 de julho de 2017, quarta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Dibert Pedrosa Moises (RJ) e Michael Correia (RJ)

Cartões: Vecchio, Daniel Guedes (Santos)

Gol

SANTOS: Daniel Guedes, aos 48 minutos do segundo tempo (Santos)

ATLÉTICO-MG: Victor; Marcos Rocha, Gabriel, Bremer e Fábio Santos; Yago (Valdívia), Rafael Carioca, Elias, Cazares e Marlone (Robinho); Fred (Rafael Moura) - Técnico: Roger

SANTOS: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz, Jean Mota, Leandro Donizete (Alison), Thiago Maia, Vecchio, Thiago Ribeiro (Vladimir), Bruno Henrique, Kayke (Serginho) - Técnico: Levir Culpi