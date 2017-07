﻿﻿ Diadema terá dívida com o Consórcio Intermunicipal executada

O Consórcio Intermunicipal do ABC decidiu em reunião ocorrida na terça-feira, 11, que a dívida de quase R$10 milhões com a entidade da prefeitura de Diadema, cujo refeito é Lauro Michels, será executada judicialmente passando, assim, para a dívida ativa. Com a decisão, a prefeitura de Diadema passará a ter sua CND (Certidão Negativa de Débitos) como POSITIVA, ou seja, não poderá ter quaisquer repasses dos governos estadual e federal para obras de interesse da população. Diadema já não efetuava repasses de sua contribuição ao Consórcio desde 2014, mas a dívida, que estava se acumulando, não chegou sequer a ser negociada. Além de ser incrita na dívida ativa, Diadema não participará do Plano de Mobilidade (Projeto "Avançar Cidades) que está em andamento junto ao governo federal para investimentos na região da ordem de R$5,9 bilhões, O projeto em questão já está na fase executiva e pronto para o lançamento das licitações. O Consócio já efetuou gastos de R$32 milhões para o desenvolvimento dos projetos básicos e funcionais e Diadema estava na previsão com várias intervenções (corredores de ônibus nas avenidas Dona Ruyce Ferraz Alvim, Casa Grande, Antônio Dias Adorno e Piraporinha – dentro do eixo Leste-Oeste). Segundo os dados apresentados na reunião, já foram dispendidos cerca de R$ 651 milhões em projetos executivos (última fase antes das licitações), verba advinda do Governo Federal que pode pedir seu ressarcimento. ;