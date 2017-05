Globo extingue os portais 'Ego' e 'Paparazzo'

A Globo anunciou o fim das atividades dos portais Ego, dedicado a notícias sobre celebridades, e do Pararazzo, cujo conteúdo concentra ensaios fotográficos sensuais. "A decisão de encerrar as atividades do portal é resultado de uma reflexão sobre a evolução do mercado de notícias de celebridades no Brasil e no mundo e de novas dinâmicas de interação entre artistas e seus fãs pelas redes sociais. Também será descontinuado o Paparazzo, editoria do Ego voltada para ensaios sensuais", explica o comunicado oficial da empresa, divulgado através de plataforma acessível a veículos de imprensa credenciados.

As matérias sobre personalidades públicas serão publicadas, a partir do dia 2 de maio, nos sites do Gshow e G1. O primeiro acompanha bastidores das produções da emissora e informações relacionadas ao elenco das produções locais. O segundo, tem como uma das missões "cobrir factualmente aspectos relevantes nas vidas de quaisquer personalidades de projeção pública", segundo a nota. Fundado em 2006, o Ego teve uma média de 13,2 milhões de visitantes únicos em 2016, de acordo com a Comscore, especializada em medir de acessos.

"A Globo decidiu concentrar o foco de sua estratégia digital em seu ambiente de vídeo, Globo Play, e nas verticais de conteúdo, Jornalismo, Entretenimento e Esportes, representadas pelos portais G1, Gshow e Globoesporte.com e pelo fantasy game Cartola FC", esclarece o comunicado, sobre os outros portais da casa. Os internautas comentaram a decisão da Globo atravé da hashtag #ObrigadoPorTudoEgo, a mais comentada no Twitter no início da tarde desta segunda-feira.

Muitos relembraram coberturas icônicas de fatos corriqueiros do cotidiano de artistas transformados em manchete pelo site, como "Chico Buarque compra baguetes para o lanche da tarde", "Grazi Massafera deixa a academia de celular na mão" e a mais famosa delas, "Caetano estaciona carro no Leblon nesta quinta-feira", cujo "aniversário" de cinco anos foi celebrado com memes, no dia 10 de março. Erros de digitação, a exemplo de "Yasmin Brunet caminha na rola e exibe barriga chapada", também vieram à tona.

tão falando que o site ego vai acabar não sei como vou me informar agora pic.twitter.com/DTOo491tzj %u2014 caco (@reolix) 17 de abril de 2017

#ObrigadoPorTudoEgo O Portal chega ao fim mas a zoeira é externa %uD83D%uDE02%uD83D%uDE02 pic.twitter.com/XJm6ti7wEp — joan Gomes (@vplayer11) 17 de abril de 2017

ATENÇÃO: A partir do dia 2 de maio de 2017 todos os links para os sites Paparazzo e Ego que foram publicados nos sites do Grupo @HORA de Comunicação não estarão mais funcionando.