Banco de Leite do HMU recebe prêmio do Ministério da Saúde e Fiocruz

O Banco de Leite Humano do Hospital Municipal Universitário (HMU), de São Bernardo, conquistou o selo de qualidade na categoria ouro, em prêmio idealizado pelo Ministério da Saúde e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Essa certificação atesta que todos os processos de padronização e manuseio do leite são respeitados e que a unidade fornece aos bebês um alimento com qualidade e segurança. Para conquistar o prêmio, os enfermeiros e a coordenadora do Banco de Leite do hospital passaram por uma longa vistoria, realizada por equipes do Ministério e pela Friocruz, e preencheram um questionário exemplificando todos os procedimentos que são realizados durante a preparação e pasteurização do leite. A responsável técnica do Banco de Leite do HMU, Nerli Pascoal Andreassa, ressaltou que a conquista do prêmio traz a certeza de que a unidade está realizando um bom trabalho e oferecendo aos recém-nascidos um leite saudável. “Antes de ser ofertado aos bebês, o leite é analisado em uma cadeia de processos, em que se classifica a coloração, o cheiro e o grau de acidez e cultura. Além disso, o leite é pasteurizado e refrigerado em ambientes apropriados, livres de qualquer tipo de bactéria”, apontou Nerly. O Banco de leite do HMU atende em média 80 bebês prematuros por mês e desenvolve ações de incentivo ao aleitamento materno. O Secretário da Saúde, Dr. Geraldo Reple, ressaltou que o hospital tem como meta fazer com que todos os bebês deixem o hospital mamando no peito. “Nós incentivamos o aleitamento materno para todas as mães, porém, os bebês que utilizam o Banco de Leite são os prematuros, que estão internados no hospital, ou que apresentam algum tipo de risco. Por isso, o leite da mãe é essencial durante o processo de recuperação, ganho de peso e desenvolvimento dos bebês” explicou o secretário. A estrutura do banco conta com bombinhas especializadas para a ordenha e incentivo à produção. O local possui cerca de 15 funcionários para atender toda a demanda e dar atenção exclusiva às mães e funciona todos os dias, por 24 horas. ;