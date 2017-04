Economia - 25/04/2017 - 09:20:22 Índice de Preços ao Consumidor cai em sete capitais pesquisadas pela FGV Índice de Preços ao Consumidor cai em sete capitais pesquisadas pela FGV Da Redação com Abr Foto(s): Divulgação / Marcelo Camargo / Abr A maior queda de preços ocorreu em Brasília: 0,24 ponto percentual ao recuar de 0,59% para 0,35% O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) caiu nas sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) entre a segunda e a terceira semanas de abril. A maior queda foi observada em Brasília: 0,24 ponto percentual ao recuar de 0,59% para 0,35% no período. São Paulo teve a segunda maior redução: 0,18 ponto percentual, indo de 0,25% para 0,07%. Em Belo Horizonte, a taxa caiu 0,14 ponto percentual e houve deflação (queda de preços) de 0,12% na terceira semana de abril. As demais capitais tiveram os seguintes recuos: Recife (0,12 ponto percentual, de 0,60% para 0,48%), Rio de Janeiro (0,12 ponto percentual, de 0,97% para 0,85%), Porto Alegre (0,05 ponto percentual, de 0,37% para 0,32%) e Salvador (0,04 ponto percentual, indo de 0,16% para 0,12%). ; Links Vídeo