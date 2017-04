Campanha contra influenza imuniza gestantes, puérperas e crianças em São Bernardo

Nesta segunda-feira (24/04), grávidas, mulheres que tiveram bebê em até 45 dias e crianças de seis meses a cinco anos de idade começaram a ser imunizadas contra o vírus da Influenza em São Bernardo. O município recebeu cerca de 40 mil doses da vacina, repassadas pelo Ministério da Saúde, com meta de vacinar 90% de cada grupo prioritário.

A campanha de vacinação começou na última segunda-feira (17/04) e, em quatro dias, conseguiu imunizar 10.678 pessoas acima dos 60 anos e 4.305 profissionais da Saúde. Os números representam 21% das vacinas aplicadas logo nos primeiros dias de campanha.

O Secretário da Saúde, Dr. Geraldo Reple, celebrou o primeiro balanço, mas ressaltou que as pessoas devem se mobilizar e procurar os pontos de vacinação. “As pessoas ainda acreditam que irão tomar a vacina e ficar doentes, mas isso não vai acontecer. Pelo contrário, a dose serve para proteger as pessoas de todos os vírus que podem ser transmitidos pela gripe. Por isso, é importante o diálogo com as pessoas mais próximas para incentivo da vacinação. Vamos fazer uma corrente, juntos contra o vírus da Influenza”, explicou Reple.

A principal intenção da campanha é evitar o cenário do ano passado, quando foram registrados 174 casos de H1N1 e confirmados 12 óbitos. “A epidemia que aconteceu em 2016 não pode se repetir neste ano. A saúde é prioridade nesta gestão. Vamos cuidar de todos os munícipes para deixar a influenza bem longe de São Bernardo”, disse o prefeito Orlando Morando.

A vacinação acontecerá por grupos prioritários. Os próximos a receber as doses serão os portadores de doenças crônicas, a partir do dia 2 de maio. No próximo dia 8, começa a vacinação em professores. O “Dia D” acontecerá no dia 13 – data nacional de vacinação –, com encerramento da campanha no dia 26 de maio.

Para receber a dose da vacina, basta comparecer a uma das 34 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, com a carteirinha de vacinação e um documento com foto. O horário de atendimento é das 7h às 17h.