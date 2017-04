Fundo Social de São Bernardo entrega 264 quilos de alimentos a Centro Comunitário

O Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo (FSS), presidido pela primeira-dama Carla Morando, entregou, na manhã desta segunda-feira (24/04), cerca de 264 quilos de alimentos não perecíveis ao Centro Comunitário das Crianças de Nossa senhora da Guadalupe, no Jardim Laura. A instituição atende 150 crianças e adolescentes entre seis e 16 anos de idade, em período de contraturno escolar. O espaço oferece atividades como informática, oficinas de artesanato e culinária, além de aulas de educação física. “Ficamos muito felizes com essa doação e em poder colaborar com essa entidade que desenvolve um trabalho muito importante na cidade. Atravessamos um momento financeiro muito difícil e ações como estas são muito mais do que bem-vindas. Também estamos buscando parcerias com empresas amigas e outras entidades, a fim de ampliar as ações desenvolvidas pelo Fundo”, afirmou Carla, durante evento de entrega dos alimentos. Os produtos foram angariados em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer, por meio de doação da Associação Nikkei Mirim de Atletismo (ANMA). A transferência ocorreu em forma de contrapartida pela realização de evento no Centro de Atletismo Professor Oswaldo Terra, em março passado. “O Esporte tem a condição de fazer essa arrecadação de mantimentos, por meio dos nossos eventos. Tenho certeza que no decorrer do ano vamos conseguir, em muitas oportunidades, fazer esse tipo de doação para outras entidades, sempre em parceria com o Fundo Social de Solidariedade”, enfatizou o secretário de Esporte e Lazer, Alex Mognon, também presente na agenda. Parte dos produtos arrecadados também será encaminhada a outra importante entidade assistencial da cidade, o projeto Criança Vida Nova, no Jardim das Orquídeas, assistida pela Congregação Irmãs Pias Operárias de São José. Além da entrega, a presidente do Fundo também visitou as creches Jesus de Narazeth 1 e 2, ambas localizadas na região do Grande Alvarenga. O intuito é estreitar o diálogo e conhecer de perto as demandas das instituições. FSS - O Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo tem como objetivo atender moradores em situação de vulnerabilidade social, por meio de capacitação profissional e ações de inserção social. Para isso, o FSS trabalha em parceria com empresas e entidades da cidade, que colaboram para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Doações Interessados em realizar doações e parcerias junto ao Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo podem entrar em contato por meio dos telefones (11) 2630-4046 e (11) 2630-4052 e do e-mail: fundo.social@saobernardo.sp.gov.br. ;