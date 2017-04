Prefeitura de São Bernardo equipa GCM com tecnologia GPS

Em linha com a política de fortalecimento e valorização da Guarda Civil Municipal (GCM), a Prefeitura de São Bernardo equipou, desde janeiro, 66 veículos da corporação com sistema de rastreamento e geolocalização, qualificando ainda mais o trabalho da guarda. O número representa 43% da frota municipal, que hoje totaliza 153 veículos. A meta da Administração é contemplar 100% dos carros da guarda com a tecnologia até o final deste ano. O sistema de localização implantado nos veículos permite responder de forma ágil e eficaz às ocorrências e incidentes na cidade, por meio de sistema de comunicação com o Centro Integrado de Monitoramento (CIM), localizado na região central do município. “Antes do nosso mandato, nenhuma viatura tinha GPS e hoje são 66 carros com o sistema, o que equivale a quase metade da frota. O intuito é fornecer toda a situação e o deslocamento dos carros em tempo real. É uma proteção a mais para o GCM e uma forma de dar eficiência ao patrulhamento da cidade”, destacou o prefeito Orlando Morando, em visita ao CIM, na tarde desta segunda-feira (24/04). De acordo com o Chefe do Executivo, além da tecnologia de rastreamento, as próximas viaturas adquiridas pela Administração deverão estar equipadas com câmeras de monitoramento para compartilhamento de imagens junto à central. “Também teremos um projeto piloto nas bases comunitárias, que receberão câmeras de 360 graus para melhorar a eficiência do monitoramento na cidade”, completou Morando. Hoje, a cidade já conta com 400 câmeras de vigilância espalhadas em locais estratégicos da cidade, como áreas de grande movimentação, escolas municipais e outros próprios públicos. Deste total, 300 equipamentos são giratórios, permitindo uma visão ampliada dos locais monitorados e qualificando a ação da guarda. Parede Limpa Na visita, o prefeito também agradeceu as equipes do CIM pelos cerca de 20 flagrantes realizados durante ações de pichações e depredação de espaços públicos, que resultaram em autuações e aplicação severa de multas. Sancionada em março, a lei impõe penalidades que podem chegar a R$ 16.371,91 em caso de práticas de poluição visual e de crime ambiental, como pichação e colocação irregular de cartazes em locais considerados patrimônios públicos. ;