Em 20 dias, Programa “Saúde Prioridade” atende 35 mil pessoas em São Bernardo.

Em 20 dias exatos após a sua instituição, o “Programa Saúde Prioridade” da Prefeitura de São Bernardo garantiu o atendimento de 35 mil pessoas, que aguardavam por consultas e exames pelo município. O número representa exatamente a metade da demanda, até então, na cidade. Em apresentação aos números, o prefeito Orlando Morando, o secretário da Saúde, Dr. Geraldo Reple, e a Coordenadora do projeto “Saúde Prioridade”, Amanda Tavares, atribuíram ao sucesso da ação ao compromisso da nova gestão em priorizar e oferecer um serviço de qualidade a todos os munícipes de São Bernardo. “Demos um prazo de até 120 dias para encerrar toda a demanda que herdamos da antiga gestão. Em 20 dias, nós já conseguimos atender metade dessas pessoas, que estavam esperando para fazer um exame ou receber atendimento médico. Estou muito realizado e tenho certeza que antes do prazo vamos finalizar essas filas, e o mais importante, não vamos permitir que outras filas sejam formadas na minha gestão”, explicou Morando. O chefe do Executivo ainda visitou o Hospital de Clínicas e entregou o exame número 15 mil a Dona Iraci Silva Matos. A mulher de 60 anos, foi chamada até o hospital para fazer uma tomografia na coluna, ela aguardava na fila de espera há quatro meses e agradeceu ao prefeito pelo trabalho que ele está realizando na Saúde do município. “Estava sentindo fortes dores na coluna e no joelho, fiquei surpresa quando um agente de saúde foi até a minha casa entregar um protocolo de agendamento. Cheguei aqui no hospital e fui muito bem atendida, devo um agradecimento especial ao prefeito”, disse a paciente. Entre as consultas, os maiores números de pacientes atendidos foram nas áreas de Reumatologia, cirurgia Vascular e Cardiologia. Antes do projeto ser lançado, a fila de espera por Reumatologia era de 2.083, hoje a fila está zerada. A cirurgia Vascular, a fila anteriormente era de 3.876 e atualmente é de 1.878 de demandas. Já na Cardiologia, a fila era de 2.850 atendimentos, sendo reduzida 2.137 demandas. Em relação aos exames, os procedimentos que apresentam maior complexidade são os que utilizam imagem: Tomografia, Ressonância, Ultrassonografia e Mamografia. O "Saúde Prioridade" foi lançado no último dia 30, com objetivo exclusivo de zerar pendências nos atendimentos. O município herdou uma fila de espera com 70 mil demandas reprimidas (49.575 consultas e 21.051 exames). Para isso, a agenda de alguns médicos foi reajustada, o que permitiu a ampliação das ofertas por consultas, sem qualquer aumento de custos à Administração. Também foram firmadas parcerias com a Santa Casa de Misericórdia, com a Associação Paulista de Medicina e com as Clínicas DunaCor e FluxoSS. Essas instituições estão oferecendo atendimento gratuito a todos os munícipes de São Bernardo em horário normal (8h às 19h). ;