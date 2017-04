Orlando Morando assina autorização para retomada de obras em praça do Parque Bandeirantes

A Prefeitura de São Bernardo assinou, na noite desta quarta-feira (18/04), ordem de serviço para retomada da obra de drenagem em praça localizada na Rua dos Alemães, no Parque Bandeirantes, Grande Alvarenga. A obra foi iniciada pela antiga gestão, no fim do ano passado, mas interrompida após o resultado eleitoral da cidade. A nova administração incluiu no projeto a criação de uma área de lazer com playground, quadra de areia, academia ao ar livre e mesas para jogos. A expectativa é que a iniciativa seja concluída em 90 dias, com entrega prevista para julho deste ano.

“Estou cumprindo com o prometido e concluindo mais uma obra inacabada pela antiga gestão. Não tenho o direito de não dar continuidade a essa intervenção e frustrar a população somente porque sou oposição ao partido do governo anterior. Vamos entregar essa praça e todas as demais que não foram concluídas. É uma questão de respeito ao dinheiro público e à população”, discursou o prefeito Orlando Morando, durante a assinatura do documento que avalizou as obras.

O ato também contou com presença do vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima, de Segurança Urbana, Carlos Alberto dos Santos, além de vereadores da cidade. O chefe do Executivo também aproveitou o ato para conversar com moradores do entorno e relembrar a situação “de calamidade” financeira em que encontrou a cidade. “Há muito o que ser feito, mas pouco a pouco e com muito trabalho estamos reorganizando a cidade”, completou.

Praça-Parque

Além desta revitalização, a Prefeitura de São Bernardo também mantém em curso plano de recuperação de outras praças da cidade. No início do mês, a Administração já havia entregado a obra de revitalização da Praça Antônio Rodrigues Filho – mais conhecida como Largo da Cohap –, situada na Rua Ana Maria Martinez, no bairro Assunção. Além desta, a Praça Samuel Wainer, no Baeta Neves, também passa por intervenção para construção de áreas de convívio, com bancos e mesas de dominó, além de reforma e pintura das quadras esportivas.

Outras áreas adaptadas estão as Praças Maria Escolástica da Conceição Nazareth, na Rua Reverendo Eduardo Carlos Pereira e Prefeito Aldino Pinotti, localizada entre as Ruas Entre as Ruas Augusto Borali e Vinã Del Mar, respectivamente, nos bairros Jardim Cláudia e Assunção. Ambas serão transformadas em Praças-Parques, com recursos federais.