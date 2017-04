Prefeitura de São Bernardo promove seminário para incentivar novos empreendedores

A Prefeitura de São Bernardo promove nesta quarta-feira (19/04), a partir das 18h30, seminário sobre as principais vantagens e os procedimentos necessários para abertura e formalização do programa Super MEI, que oferece uma série de soluções técnicas e de gestão para quem está iniciando seu negócio próprio. A ação visa estimular novos empreendedores na cidade, potencializando a geração de emprego e renda. O evento será realizado no plenário da Câmara, na Praça Samuel Sabatini, 50, e contará com presença do secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Hiroyuki Minami. Com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP) e da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo (Asisbec), a iniciativa oferece cursos técnicos e de gestão com até 50h de duração e gratuitos a Microempreendedores Individuais (MEI), por meio de parcerias com o próprio Sebrae, além de instituições como Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Centro Paula Souza. Os participantes que obtiverem as devidas certificações poderão contar com concessão de financiamentos, com juros zero, a fim de alavancar o investimento produtivo. O microempreendedor capacitado pelo programa Super MEI, com faturamento anual de até R$ 60.000,00, pode ter acesso ao financiamento, que pode variar de R$ 1.000,00 à R$ 20.000,00. Super MEI O Super MEI disponibiliza ao microempreendedor soluções que podem contribuir para o aprimoramento de conhecimentos técnicos e de gestão e de aumento de vendas, diversificação de produtos, além de formas para obtenção de linhas de crédito e aplicativos de gestão. Ao final do seminário, os participantes irão receber certificados emitidos pela organização. ;