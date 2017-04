São Paulo joga bem, vence o Cruzeiro, mas fica fora da Copa do Brasil

Acabou para o São Paulo o sonho do título inédito da Copa do Brasil em 2017. Precisando reverter uma desvantagem de dois gols, o Tricolor realizou, na noite desta quarta-feira, no Mineirão, uma de suas melhores atuações na temporada e venceu o Cruzeiro por 2 a 1. O resultado, porém, não foi o suficiente para seguir adiante na competição, já que havia perdido o jogo de ida por 2 a 0, no Morumbi.

Para conseguir uma virada improvável, o técnico Rogério Ceni promoveu uma série de mudanças na equipe, com destaque para a estreia do meia-atacante Morato, que começou como titular e deu assistência para Lucas Pratto inaugurar o marcador. No segundo tempo, Rodrigo Caio cometeu falta e Thiago Neves empatou para a Raposa. Gilberto, artilheiro tricolor no ano, com 11 gols, recolocou o time do Morumbi na frente. No fim, os visitantes pressionaram bastante, mas não conseguiram marcar o gol da classificação.

O adversário do clube mineiro nas oitavas de final sairá em sorteio a ser realizado nesta quinta-feira, na sede da CBF. Nesta fase entrarão os times que disputam a Copa Libertadores da América. Já o time paulista terá de aguardar mais um ano para tentar ganhar finalmente o torneio nacional.

Apesar de não conseguir a vaga, o São Paulo ganhou confiança para o duelo de volta contra o Corinthians, às 16 horas (de Brasília) deste domingo, em Itaquera, pelas semifinais do Campeonato Paulista. Em situação idêntica à desta quarta, o time do Morumbi tentará reverter uma desvantagem de dois gols. No mesmo dia, mas às 18 horas, o Cruzeiro fará a segunda semifinal diante do América-MG, no Mineirão, após empate por 1 a 1 no jogo de ida.

Tricolor começa elétrico e diminui prejuízo

Com uma marcação alta, o São Paulo começou agressivo e pressionando o Cruzeiro com pelo menos sete jogadores de ataque. Tanto que, em dez minutos, já havia desperdiçado duas grandes chances de gol. A principal delas com Cueva que, na cara do goleiro, mandou para fora.

Pouco depois, porém, o Tricolor foi recompensado pelo ótimo início. Aos 14 minutos, após roubada de bola na intermediária, Morato, principal novidade para o duelo, recebeu na esquerda e cruzou na medida para Lucas Pratto, no meio da área, testar sem chances para o goleiro Rafael, diminuindo o prejuízo do clube paulista.

Com mais de 60% de posse de bola em determinados momentos da partida, o São Paulo sofreu uma baixa importante aos 20 minutos. Um dos melhores em campo até então, Bruno saiu machucado. Recuperado de um entorse no tornozelo direito, o camisa 2 voltou a treinar na última segunda-feira e foi escalado surpreendentemente como titular nesta noite. Assim, Jucilei entrou em seu lugar e Wesley passou a fazer a função de lateral direito.

Ainda embalado pelo primeiro gol, o time do Morumbi quase pôs fim à vantagem mineira aos 30 minutos, quando Pratto aproveitou sobra na área, após cobrança lateral, e soltou a bomba. A bola quicou antes de Rafael espalmar na trave. Na parte final do primeiro tempo, o Cruzeiro melhorou e, enfim, assustou a meta de Renan Ribeiro. Aos 37, após boa trama pela esquerda, Arrascaeta saiu livre, mas finalizou por cima do gol.

Rodrigo Caio vacila, Gilberto marca, mas São Paulo dá adeus

O São Paulo não repetiu no segundo tempo o ímpeto do início da primeira etapa, mas teve grande chance de chegar ao segundo gol aos nove minutos: Pratto desviou cobrança de escanteio no primeiro pau e encontrou Jucilei livre na pequena área. Com o pé, o volante conseguiu chutar por cima, desperdiçando ótima oportunidade.

E o Tricolor foi castigado por isso. Rodrigo Caio errou ao tentar cortar lançamento de peito e foi obrigado a fazer falta em Arrascaeta em frente à área. Na cobrança, Thiago Neves contou com desvio na barreira para empatar para a Raposa.

Com sua equipe precisando marcar mais dois gols, Rogério Ceni promoveu as entradas de Thomaz e Gilberto nos lugares de Cueva e Cícero, que estiveram apagados na partida. E a medida surtiu efeito. Aos 33 minutos, Wesley levantou na esquerda da área, Rodrigo Caio ajeitou para o meio, Maicon ajeitou com o peito e Gilberto, em posição irregular, bateu forte para recolocar os paulistas na frente.

Nos minutos finais, na base do abafa e dos cruzamentos, o São Paulo exerceu enorme pressão sobre o Cruzeiro, mas pecou no último passe e não conseguiu chegar ao gol da classificação. Os mineiros, por sua vez, também desperdiçaram suas chances, muito em função da boa atuação de Renan Ribeiro, mas conquistaram a vaga nas oitavas.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 2 SÃO PAULO

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Data: 19 de abril de 2017, quarta-feira

Horário: 19h30(de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa)

Assistentes: Fabrício Vilarinho e Bruno Raphael Pires (ambos de GO-Fifa)

Público: 36.193 pagantes

Renda: R$ 1.105.337,00

Cartão Amarelo: Junior Tavares e Rodrigo Caio (São Paulo)

Gols

SÃO PAULO: Lucas Pratto, aos 14 minutos do 1º tempo; Gilberto, aos 33 minutos do 2º tempo

CRUZEIRO: Thiago Neves, aos 14 minutos do 2º tempo

CRUZEIRO: Rafael; Mayke (Henrique), Léo, Manoel (Luis Caicedo) e Diogo Barbosa; Hudson, Ariel Cabral, Arrascaeta (Alisson), Rafinha e Thiago Neves; Rafael Sóbis - Técnico: Mano Menezes

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Bruno (Jucilei), Maicon, Rodrigo Caio e Junior Tavares; João Schmidt, Cícero (Gilberto), Wesley e Cueva (Thomaz); Morato e Lucas Pratto - Técnico: Rogério Ceni