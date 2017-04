Internacional - 20/04/2017 - 09:14:23 Estados Unidos e Coreia do Sul iniciam manobras aéreas conjuntas Estados Unidos e Coreia do Sul iniciam manobras aéreas conjuntas Da Redação com EFE Foto(s): Divulgação / Arquivo Mais de 100 aviões de combate norte-americanos e sul-coreanos fazem um exercício de defesa aérea Mais de 100 aviões de combate norte-americanos e sul-coreanos fazem um exercício de defesa aérea, informou nesta quinta-feira (20) a Força Aérea da Coreia do Sul, em plena escalada de tensão na península. De acordo com a Agência EFE, o exercício Max Thunder, que começou na sexta-feira passada (14), embora seu início só tenha sido revelado hoje, vai durar duas semanas, terminando quase ao mesmo tempo que as manobras conjuntas de dois meses de terra, mar e ar Foal Eagle. Cerca de 1.200 soldados também participam desse exercício anual, voltado a "constranger o inimigo" e projetado para "responder a qualquer forma de provocação em qualquer momento e lugar", segundo o tenente Won In-chul, da Força Aérea sul-coreana, em declarações divulgadas pela agência Yonhap. Won acrescentou que essas manobras conjuntas são uma boa oportunidade para melhorar as habilidades táticas de ambos os países, indispensáveis para manter a segurança na península coreana. Quase 300 mil soldados sul-coreanos fizeram parte de outras manobras conjuntas - Key Resolve e Foal Eagle - este ano, o que representa o maior trabalho até hoje de exercícios anuais. Para a Coreia do Norte, trata-se de um ensaio para invadir seu território. ; Links Vídeo