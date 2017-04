'Gired' propõe mudanças no cronograma de desligamento da TV analógica

O Grupo de Implantação do Processo de Distribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired) propôs hoje (19) mudanças no calendário de desligamento da TV analógica para o segundo semestre deste ano. As alterações, que ainda devem passar pela deliberação do ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, preveem o adiamento do desligamento em Fortaleza, Salvador e Belo Horizonte e no interior de São Paulo. Em Fortaleza e Salvador, a proposta é mudar a data do desligamento de julho para setembro. Para Belo Horizonte, a data deve passar de julho para a segunda semana de novembro e, no interior de São Paulo, o adiamento deverá ser de setembro para a quarta semana de novembro. Foi mantido o cronograma de desligamento do Recife para o mês de julho, e também o do Rio de Janeiro e o de Vitória, marcados para outubro. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o principal argumento de algumas emissoras de TV para pedir a mudança de datas é que há problemas técnicos para a instalação de estações de televisão em Belo Horizonte e no interior de São Paulo. Também existem dificuldades para a produção de kits para adaptação ao novo sinal, compostos por uma antena, um conversor do sinal analógico para o sistema digital e um controle remoto. As empresas de telecomunicações concordaram com o adiamento, desde que seja mantido o calendário de ativação da tecnologia 4G na faixa de 700 mega-hertz para o próximo ano. O desligamento do sinal analógico da TV aberta em Goiânia e em mais 28 municípios do estado está mantido para o dia 31 de maio. ;