Comandante do Exército fala em "aguda crise moral" por causa de corrupção

O juiz Sérgio Moro recebe a medalha do Exército das mãos do comandante General Villas Boas

O comandante do Exército, Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, afirmou hoje (19) que o Brasil vive uma “aguda crise moral” por causa dos “incontáveis escândalos de corrupção”. “A aguda crise moral expressa em incontáveis escândalos de corrupção nos compromete o futuro. A ineficiência nos retarda o crescimento. A ausência de um mínimo de disciplina social, indispensável à convivência civilizada, e uma irresponsável aversão ao exercício da autoridade oferecem campo fértil ao comportamento transgressor e à intolerância desagregadora”, disse o general durante a cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Militar, em Brasília. A declaração foi feita durante evento comemorativo ao Dia do Exército (19), no qual foi entregue Ordem do Mérito Militar a várias personalidades, entre as quais o juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na Justiça Federal. O presidente Michel Temer comandou a cerimônia. A atual crise “fere gravemente a alma da nossa gente”, além de ameaçar a identidade nacional e o projeto de nação do país, disse Villas Bôas. “Interesses pessoais e corporativos estão sobrepostos ao interesse nacional”, disse ao destacar que "não há atalhos fora da Constituição". "O país, seu povo e seu Exército não sucumbirão ao pessimismo e à desagregação”, acrescentou o comandante do Exército, Eduardo Dias da Costa Villas Bôas. A Ordem do Mérito Militar é destinada a civis, militares e estrangeiros que tenham prestado “notáveis serviços ao país” ou que tenham prestado “relevantes serviços” ao Exército, a organizações militares ou a instituições civis que tenham se tornado “credoras de homenagem especial” do Exército. MENSAGEM DO COMANDANTE DO EXÉRCITO BRASILEIRO ;