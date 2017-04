Rodrigo Maia condena tentativa de invasão da Câmara

Da Redação com Agência Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, condenou a tentativa de invasão na tarde desta terça-feira (18), durante manifestação da União de Policiais do Brasil, entidade que reúne sindicatos e associações de várias categorias da segurança pública. Com apoio de centrais sindicais, eles protestavam contra a reforma da Previdência (PEC 287/16). O parecer deve ser apresentado hoje na comissão especial que discute a proposta. Durante o protesto dos policiais, foram quebrados vidros de uma das entradas da Câmara. Para Maia, a tentativa de invasão prejudica a imagem da polícia perante a sociedade. “Se chegamos a esse ponto em que a polícia quebra o patrimônio público, invade o Parlamento sem necessidade, qual a sinalização que vamos dar ao cidadão? Que a gente tem uma polícia que, em vez de defender, ataca? Essa sinalização é ruim para a corporação”, criticou. O presidente da Câmara avaliou que a atitude dos policiais não foi correta por tentar intimidar os parlamentares. “Vamos continuar debatendo e dialogando, mas não precisa quebrar o patrimônio público. Vamos manter o diálogo com quem quer o diálogo”, disse, que pretende começar a votação em Plenário já no dia 8 de maio. Reivindicação Alguns invasores foram detidos, mas ainda não tiveram os nomes divulgados. De acordo com o deputado Major Olímpio (SD-SP), uma pessoa foi conduzida para o Departamento de Polícia Legislativa da Câmara, mas não ficou comprovada a participação na depredação dos vidros. “Alguns milhares de policiais, da forma mais justa e legítima, estavam posicionados no gramado, fazendo uma manifestação. Algumas lideranças quiseram entrar para protocolar um pedido de afastamento do relator”, afirmou Major Olímpio. Vice-líder do DEM, o deputado Pauderney Avelino (AM) criticou o protesto. Para ele, é preciso dialogar e buscar um entendimento. “Foi uma baderna. O protesto foi lamentável. Acho que é legítimo, é democrático, mas não dessa forma. Se for feito o diálogo, podemos chegar a entendimentos, como estamos chegando a [outros] entendimentos.” O líder da Minoria na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), afirmou que o ambiente de radicalização política é de responsabilidade do governo federal. “O governo está levando o País para a radicalização e a convulsão social, pois quer fazer a reforma na marra. O trabalhador, seja da Polícia Civil ou de outra categoria, está tendo seu direito suprimido. Vai fazer o quê? Vai lutar, e aí começa o conflito”, disse. Trabalhos mantidos Alguns deputados rejeitaram a manutenção da sessão plenária desta terça-feira. “É preciso suspender a sessão diante do enfrentamento desnecessário que ocorreu. A Câmara não pode objetar a entrada de ninguém da sociedade”, afirmou Bebeto (PSB-BA). ;