Prefeitura inicia campanha de vacinação contra Influenza em São Bernardo

A Prefeitura de São Bernardo iniciou, nesta segunda-feira (17/04), a campanha contra o vírus da Influenza, estabelecendo como principal meta vacinar 90% de cada grupo prioritário. O prefeito Orlando Morando e o secretário da Saúde, Dr. Geraldo Reple, visitaram a UBS (Unidade Básica de Saúde) Vila Euclídes – na Rua Anunciata Gobbi, 165, Vila Euclides –, e acompanharam o primeiro dia de vacinação. Esta primeira etapa inicial é destinada aos idosos, com mais de 60 anos, e os profissionais da Saúde (rede pública e privada). O chefe do Executivo explicou que o município recebeu cerca de 40 mil doses da vacina para este início de campanha, detalhando que a reposição dos medicamentos será repassada pelo Ministério da Saúde, conforme solicitação da cidade. Morando destacou estar otimista quanto a adesão da vacinação em São Bernardo. “Estamos vacinando em todas as nossas 34 UBSs. Todas as unidades estão aptas para atender a população. É essencial que as pessoas se imunizem antes mesmo da chegada do frio, pois assim conseguiremos proteger os nossos munícipes de todos os vírus da gripe”, salientou Morando. Aposentada e moradora da cidade, Anne Marin Piva, 75 anos, foi uma das primeiras idosas a receber a vacina contra o vírus da Influenza. Acompanhada da neta, fez questão de se imunizar logo no primeiro dia. “Eu sigo o procedimento há muitos anos. Me sinto melhor quando recebo a dose e vou para casa com a certeza de que estou protegida”, destacou. O secretário da Saúde também aproveitou a oportunidade e foi vacinado contra o vírus da influenza. Dr. Geraldo Reple, que é médico, ressaltou a importância da imunização: “É extremamente importante que as pessoas sejam vacinadas. A dose pode prevenir diversos tipos de doenças respiratórias e imunizar contra todos os tipos de vírus da gripe.” O titular da Saúde ressaltou o comprometimento do município em atender ao máximo de pessoas de cada grupo, enfatizando os benefícios da medicação. “Ninguém vai ficar doente ao receber a vacina. A imunização serve para proteger o indivíduo e amenizar o vírus de todas as classificações da gripe. As pessoas precisam aprender a diferenciar a gripe do resfriado e, por isso, a prevenção é sempre o melhor caminho”, afirmou. A segunda etapa da campanha ocorrerá a partir do dia 24 de abril e contemplará as gestantes, puérperas (mulheres que recentemente deram à luz), crianças de 6 meses até 5 anos e indígenas. No dia 2 de maio, será a vez dos portadores de doenças crônicas. Na sequência, no dia 8, o grupo a ser vacinado é o dos professores. O “Dia D” acontecerá em 13 de maio, dia nacional de vacinação. A campanha de São Bernardo acontecerá em todas as 34 UBSs do município e o atendimento será das 7h às 17h. Para receber a vacina, é necessário levar a carteirinha de vacinação e um documento com foto. Se ocorrer classificação no grupo de doenças crônicas, deve levar também um comprovante médico. ;