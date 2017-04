Prefeito Orlando Morando participa da entrega de serviços no Mário Covas

O prefeito de São Bernardo e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Orlando Morando, participou, na manhã desta segunda-feira (17/04), da cerimônia de entrega de dez novos leitos da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital estadual Mário Covas, cuja sede está em Santo André. O equipamento do Estado também formalizou a criação do “Ambulatório dos Viajantes”, voltado ao atendimento de pacientes que se deslocam entre cidades, estados e países, além de melhorias na ala de emergência. Ao todo, o local recebeu investimento de R$ 3,3 milhões entre recursos estaduais e repasses do Ministério da Saúde. A iniciativa amplia o número de leitos de terapia intensiva de 42 para 52 e promove importantes adequações no setor de emergência, que passou a contar com novos pisos, forro, sistema de climatização e ar-condicionado e redes elétricas e hidráulicas. “Essa entrega promovida pelo governador Geraldo Alckmin atende à crescente demanda na região, já que este equipamento realiza atendimento integrado entre as sete cidades do Grande ABC, e dá mais agilidade e qualidade no atendimento à população. Era um investimento necessário, que foi priorizado pelo governo do Estado”, destacou Morando. Primeiro na região, o “Ambulatório dos Viajantes” foi instituído em março, por meio de uma iniciativa da disciplina de Infectologia da Faculdade de Medicina do ABC. O local é voltado ao atendimento de pessoas com previsão de viagem, oferecendo orientações sobre procedimentos de prevenção contra doenças infecciosas na região de destino. “Com esse serviço pioneiro garantimos que as pessoas sejam devidamente orientadas e protegidas contra doenças infectocontagiosas. A vacinação e a informação são elementos fundamentais para a prevenção”, enfatizou o secretário-adjunto estadual da Saúde, Eduardo Ribeiro Adriano. O ato de entrega dos novos serviços foi realizado no auditório do hospital Mário Covas e contou com a presença de diversas autoridades, do superintendente da unidade, Dr. Desiré Carlos Callegari, além do prefeito de Santo André, Paulo Serra, o titular da Saúde de São Bernardo, Dr. Geraldo Reple, e demais secretários municipais de Saúde da região. Mário Covas Maior unidade hospitalar do Grande ABC, o Hospital Estadual Mário Covas completa neste ano 16 anos de história, com média anual de 1,2 milhão de atendimentos, entre consultas, exames, procedimentos e cirurgias. Cerca de 7 mil pessoas circulam pelas instalações da unidade diariamente, divididas entre pacientes, acompanhantes e colaboradores. ;