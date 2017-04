Sophie Charlotte ousa no primeiro capítulo de ‘Os dias eram assim’ com os seios de fora

A nova supersérie da Globo, 'Os dias eram assim', estreou nesta segunda-feira com cenas mescladas com muita ação e sensualidade.

Para começar, a jovem Alice, personagem de Sophie Charlotte, protagoniza uma dança sensual para chocar o pai, o empresário Arnaldo (Antonio Calloni), e seus convidados que foram assistir à final da Copa do Mundo com um modelito para lá de sensual. É 21 de junho de 1970. Constrangido, o namorado da estudante, Vitor, vivido pelo marido da atriz, Daniel de Oliveira, tenta acalmar os ânimos da moça. Mas, revoltada com as atitudes conservadoras do pai e sufocada pelo rapaz, em cena onde os dois estão no quarto dela, em uma discussão sobre suas atitudes na sala com os convidados, ela provoca, tira a blusa, fica com os seios à mostra e se insinua para ele. Vitor recua. Com ela, sexo só depois do casamento.

Na sequência, o médico Renato (Renato Goés) vai às pressas para o plantão no hospital. E aí ele dá de cara com a bela Alice, descendo do prédioonde ela mora por um andaime. Se encanta. Sem saber, seus destinos se cruzariam pouco mais tarde em cenas de grande turbulência. Renato, já no plantão de emergência do hospital, salva a vida de Monique (Leticia Spiller), mulher do tio de Alice, Toni (Marcos Palmeira) em um parto difícil.

Enquanto isso, ​Gustavo (Gabriel Leone)​, irmão de Renato, ​participa de um protesto que acaba com a explosão de um artefato caseiro contra a fachada d​a construtora​ de Arnaldo​. Irado, o empresário manda o delegado Amaral (Marco Ricca) ir atrás dos responsáveis.

Renato e Alice se conhecem por acaso durante comemoração do tri. O encontro é arrebatador e apaixonante, terminando com um beijo arrebatador entre os dois.

Visual 'hippie' e sexy

A roupa, usada por Alice, durante a festa que seu pai dava para convidados, era multicolorida e com aplicações, e foi um “achado”, segundo a profissional. “Era exatamente o que eu precisava, um vestidinho curto cheio de adereços. Ficou verossímil e chocante para uma família conservadora da época”, afirma.

O visual ficou ainda mais característico do movimento e da moda hippie dos anos 70 com o uso de vários colares, alguns anéis e o batom vermelho!

“Um vestido completamente hippie, curto, e com bota. A ideia era ser um desaforo para a família e foi”, Marília Carneiro.

Os Dias Eram Assim é escrita por Angela Chaves e Alessandra Poggi e tem direção artística de Carlos Araújo. Ambientada no Rio de Janeiro, entre as décadas de 1970 e 1980, da repressão às Diretas, a supersérie das 11 mostra a vida de pessoas comuns e seus amores afetados pelo contexto histórico do Brasil na época. E de como este momento foi capaz de interferir em vidas, sonhos e histórias de amor.