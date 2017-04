Cinema gratuito na Praia do Gonzada - entre 20 e 23 de abril

Na Praça das Bandeiras, no bairro do Gonzaga, será montada uma sala de cinema a céu aberto, com capacidade para 300 pessoas, onde serão exibidos grandes sucessos de bilheteria do cinema brasileiro e internacional

Entre os dias 20 e 23 de abril, o projeto Arena Diversão estará em Santos com programação gratuita para todas as idades. A iniciativa é realizada pelo Instituto Base3 de Economia Criativa e conta com o apoio da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Cultura e de Esporte da cidade. O Arena Diversão será realizado em frente à Praça das Bandeiras, no bairro do Gonzaga, em um espaço de 1.500 m². No local será montada uma sala de cinema a céu aberto, com capacidade para 300 pessoas, onde serão exibidos grandes sucessos de bilheteria do cinema brasileiro e internacional. O evento também contará com uma arena na praia para oferecer diversas atrações aos visitantes, como aulas de zumba e de dança de salão, vôlei de praia, Beach Soccer, além de um espaço com jogos eletrônicos para adultos e crianças. E para animar o público, o DJ Paul tocará diariamente, a partir das 16 horas, um mix de músicas para todas as faixas etárias. Os interessados em assistir às exibições promovidas pelo projeto, devem chegar com meia hora de antecedência e retirar o ingresso, gratuito, na bilheteria. As demais atividades são de livre acesso, sujeitos à lotação de público. A organização do Arena Diversão também solicita a contribuição de 1 kg de alimento não perecível (não obrigatório) para encaminhar o arrecadado às instituições filantrópicas da baixada santista. Atividade esportiva No sábado, dia 22, o projeto promoverá o Circuito Night Run, uma corrida na areia, de 4 km e 8 km, com largada prevista para às 19 horas na Praça das Bandeiras. Os interessados em participar podem se inscrever no site do projeto, que possui todas as informações sobre a prova noturna. O valor das inscrições é de R$ 50,00 por participante nas categorias feminino e masculino. Link para a inscrição da corrida noturna Evento Arena Diversão e Circuito Night Run Data: entre 20 e 23 de abril

Local: Praia do Gonzaga (em frente à Praça das Bandeiras, s/nº)

Capacidade: 300 (cinema) | 2 mil (corrida)

Preço: entrada franca – 1 kg de alimento não perecível (não obrigatório) | R$ 50,00 inscrição da corrida.

Horário de funcionamento: quinta-feira e sexta-feira das 16h00 às 22h00 | sábado das 14h00 às 22h00 e domingo das 14h00 às 20h00.

O espaço será acessível aos portadores de necessidades especiais.

O consumo no local será realizado mediante pagamento em dinheiro ou cartão.

Em caso de tempestade, as sessões de cinema ao ar livre serão canceladas. PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 20/04 (quinta-feira) 16h00 às 22h00- arena esportiva

16h00 às 22h00- DJ

18h00- aula de zumba

18h00- filme - Alice no País das Maravilhas (1h49)

19h30- aula de dança de salão

20h00- filme - A Garota Dinamarquesa (1h59) 21/04 (sexta-feira) 16h00 às 22h00- arena esportiva

16h00 às 22h00- DJ

16h00- filme - Minions (1h31)

17h00- aula de zumba

18h00- filme - Peter Pan (1h51)

19h00- aula de dança de salão

20h00- aula de zumba

20h00- filme - Mad Max – Estrada da Fúria (2h00) 22/04 (sábado) 14h00 às 22h00- arena esportiva

16h00 às 22h00- DJ

17h00- filme- O Rei Leão (1h29)

17h00- aula de zumba

19h00- Circuito Night Run

20h00- aula de zumba

20h00-filme- Whiplash em Busca da Perfeição (2h00)

21h00- aula de dança de salão 23/04 (domingo) 14h00 às 20h00- arena esportiva

14h00- filme - Meu Malvado favorito (1h38)

15h00- aula de zumba

16h00- filme - ET – O Extraterrestre (2h01)

16h00 às 20h00- DJ

18h00- aula de dança de salão

18h00- filme - A Menina que Roubava Livros (2h11)

19h00- aula de zumba ;