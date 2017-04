Emilly é a campeã do 'BBB17'

Emilly é a nova campeã do "Big Brother Brasil 17": o anúncio foi feito por Tiago Leifert na noite desta quinta-feira (13). A gaúcha, que não contou com o apoio da família de Marcos, seu affair no programa, mas conseguiu levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa. 'VITÓRIA DO CORAÇÃO', DEFINE LEIFERT Ao anunciar quem seria a nova milionária, Tiago Leifert fez uma alusão a um clássico nerd. "Um x-man novinho tem aquele poder todo e não sabe usar: ou ele aprende ou vai acabar machucando tudo que está a sua volta. Mas tem alguma coisa com você que é alguma coisa poderosa e incomoda muita gente. Você tem uma garra, um foco, uma força, mostrou tudo que você tem. Se você vencer, vai ser vitória do coração", afirmou o apresentador, que, na última terça-feira (11), entrou pela primeira vez na casa. Depois, ele concluiu: "Entre a lucidez (atribuída à Vivian) e o coração, o público escolheu o coração". EMILLY GANHA ABRAÇO COLETIVO DA FAMÍLIA Ao passar pela porta do confinamento, a gaúcha recebeu um abraço do pai, Volnei, e da irmã gêmea, Mayla, e foi cercada por toda a família. Depois, soltou a voz ao lado de Claudia Leitte - que se apresentou na final com os demais jurados do "The Voice Brasil", ao som de "Extravasa". Marcos, que marcou presença na final, não foi ao seu encontro durante o programa ao vivo. RELEMBRE TRAJETÓRIA DE EMILLY Destaque na web pela autoestima elevada, a gaúcha foi - junto com sua irmã Mayla e os gêmeos Antônio e Manoel - a primeira integrante a entrar no reality show. Após disputar e vencer a disputa pela permanência na casa com a gêmea, Emilly se aliou a Roberta no jogo. Entretanto, a evolução do romance com Marcos deu um fim à amizade. Em uma votação falsa, a gaúcha foi eliminada e passou para o lado mexicano. Formou-se, então, o trio "Mallymar", desfeito nas últimas semanas do jogo. Após uma discussão, com direito a gritos e apertões, viu seu relacionamento com Marcos virar caso de polícia e o affair ser eliminado. E apesar de inicialmente rival de Vivian no jogo, se aproximou da manaura e de Ieda nos últimos dias de confinamento. ;