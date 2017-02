Grande Alvarenga, em São Bernardo, é contemplado com serviços de abastecimento de água

As regiões do Grande Alvarenga e de Tatetos, no Pós-Balsa de São Bernardo, foram contempladas com obras de melhoria no abastecimento de água, por meio da implantação de adutoras. A prefeitura autorizou nesta terça-feira (14/02) a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) a executar o assentamento de 2.526 metros de novas redes de água de médio porte na Estrada dos Alvarengas, gerando acréscimo de 65 milhões de litros de água por mês.

“Temos um problema grave nesta região que é o encerramento da rede, ou seja, quando há desabastecimento é a área que mais demora em retomar o fornecimento. Há também problema em relação à topografia que atrapalha a pressão de água na rede. Por isso estamos trazendo esses dois benefícios: a extensão da rede e a implantação de novo reservatório. Neste semestre, não teremos mais falta de água nesta região”, explicou o prefeito Orlando Morando, durante assinatura da ordem de serviço, no Alvarenga. O ato foi acompanhado pelo vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima, pelo gerente da Unidade de Gerenciamento Regional da Sabesp, Jair Manoel da Silva, vereadores, além de moradores e comerciantes locais.

Ao todo, a Sabesp investiu R$ 14,5 milhões nas obras, que aumentarão a capacidade de transporte de água até as regiões mais extremas do setor de abastecimento Alvarenga, melhorando a qualidade do abastecimento de água da região, garantindo maior confiabilidade no sistema de abastecimento e reduzindo perdas. Serão beneficiadas 11.127 famílias, equivalente a cerca de 50 mil habitantes, dos bairros Jardim dos Químicos, Parque Ideal, Jardim Laura, Parque das Garças, Jardim Serro Azul e Parque João de Barro. O prazo para obra será de 90 dias.

Além das melhorias no abastecimento, a região também será beneficiada com a implantação de redes adutoras para coleta de todo o esgoto do Grande Alvarenga. A expectativa é que o processo licitatório para a obra seja concluído nos próximos meses. O prefeito também autorizou o início das obras de assentamento de 1.100 m rede de água na Estrada Ernesto Zabeu, para melhorar o abastecimento do bairro Tatetos, beneficiando cerca de 5.000 habitantes daquele bairro.