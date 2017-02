Orlando Morando coloca a 'mão na massa e Praça Lauro Gomes em São Bernardo passa por revitalização

A Prefeitura de São Bernardo deu início na manhã desta terça-feira (14/02) à nova etapa do programa Nova São Bernardo na Praça Lauro Gomes, localizada no Centro da cidade. O espaço passa por processo de revitalização, após operação para retirada de comércio ambulante irregular realizada na tarde desta segunda-feira (13/02). Além da remoção de barracas, a praça também será submetida a ações de poda, pintura, reparo de pavimento, além de corte de grama. “De maneira ordeira e previamente notificada, iniciamos nesta segunda-feira o processo de devolução da praça à população. Os ambulantes que estavam aqui ilegalmente e sem licença foram retirados e agradeço a compreensão desses vendedores, que entenderam que precisamos cumprir a lei”, enfatizou o prefeito Orlando Morando, durante ato para início da execução dos serviços de restauro do local. A administração irá agora realocar os artesãos e artistas, devidamente cadastrados e regularizados. A retomada da Praça teve início com a limpeza do busto de Wallace Cockrane Simonsen, o primeiro prefeito de São Bernardo e um dos líderes do processo de emancipação da cidade, em 1945. Ao lado do vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima, e de 30 funcionários da pasta, Morando também aplicou reativos químicos em foco de dengue detectado em um dos chafarizes da Fonte Luminosa Princesa Isabel, desativada há anos. “Temos feito campanha pedindo ajuda no combate ao mosquito da dengue e, infelizmente, identificamos este ponto aqui na praça. Isso é fruto do abandono, apesar dos 64 permissionários que atuavam aqui”, completou o prefeito. O espaço ficará aberto à população, com monitoramento do Guarda Civil Metropolitana (GCM). A proposta é que a população volte a frequentar o local com segurança e conforto. Para isso, a Prefeitura irá promover eventos culturais no espaço, já a partir deste fim de semana. Reforma Após os reparos emergenciais na Praça, a administração deverá realizar uma grande reforma em todo o espaço. O projeto da intervenção já foi protocolado junto ao Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural (Compahc) da cidade, órgão responsável pela autorização de obras na área. “A Praça é tombada e qualquer reforma precisa ser autorizada. Conquistando essa aprovação, vamos buscar um parceiro da iniciativa privada pra fazer uma completa reforma”, explicou Morando. ;