TV - 14/02/2017 Mayara, do BBB 17, diz que bumbum de 106cm é natural: 'Grande demais' Mayara, do BBB 17, diz que bumbum de 106cm é natural: 'Grande demais' Da Redação com Ego Foto(s): Divulgação / Roberto Teixeira / Paparazzo Mayara durante seu ensaio para o Paparazzo: mineira diz que perdeu três quilos no programa A curta temporada que passou na casa do "BBB 17" ajudou Mayara Motti não só a ficar famosa, como a perder peso. Ao ser eliminada, a ex-BBB constatou que enxugado três quilos. "Sou feliz com o meu corpo, mas toda mulher gosta de perder aqueles dois quilinhos que tanto a incomoda. No 'BBB', além dos dois que me incomodavam, perdi mais um. Curti!", disse ela, que exibiu suas curvas em um ensaio para o Paparazzo que vai ao ar nesta terça, 14. Praticante de cross fit, Mayara, que mede 1,68m, fez rinoplastia, lipoaspiração na barriga e colocou próteses de 300 ml de silicone nos seios. O bumbum de 106cm é natural, garante ela. "Acho ele até grande demais. É muito grande e tem roupa que não cai bem", comentou. Durante o ensaio sensual, Mayara ignorou qualquer dieta e traçou um prato de estrogonofe, arroz branco e salada. "Gosto de comer. Mas como de tudo de forma saudável". Links Vídeo