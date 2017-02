TV - 14/02/2017 Luiz Felipe é eliminado do BBB17 com 73,81% Luiz Felipe é eliminado do BBB17 com 73,81% Da Redação com G1 Foto(s): Reprodução Luiz Felipe eliminado Antes de anunciar o eliminado desta noite, Tiago Leifert conversa com os emparedados. Ele relembra as discussões de Luiz Felipe e Ieda. O brother conta que pediu desculpas para a sister. O apresentador então, pergunta. "Quem você acha que sai hoje, Emilly?". A sister responde.. "Com muita dor no coração, acho que o Fê". Logo em seguida, Leifert sentencia: "Luiz Felipe, você está eliminado". O brother deixa a casa com 73,81% dos votos. ; Links Vídeo