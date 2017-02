Uber passa a pedir CPF de passageiros para corridas em dinheiro no Brasil

Após diversos casos de assaltos e até sequestro relâmpago, o Uber anunciou nesta semana que vai passar a exigir o cadastro de CPF dos passageiros que queiram pagar as corridas em dinheiro. Segundo reportagem do Estadão, o novo recurso de segurança do Uber passa a valer nesta segunda-feira, 13/1. Confirmada pelo Uber, a mudança foi informada primeiramente aos motoristas do aplicativo, que receberam um comunicado nesta segunda-feira, 13/1, sobre a exigência, que já era solicitada há tempos. Com isso, os passageiros terão de inserir o CPF ao solicitar uma viagem com pagamento em dinheiro - quem já está cadastrado para pagamento via cartão de crédito não precisará mudar nada em seus dados no aplicativo. Adotado em novembro, o pagamento em dinheiro pelo Uber sempre foi alvo de reclamações por parte de motoristas e passageiros (do Uber Pool, por exemplo, em que a corrida é compartilhada), que alegavam que a modalidade facilitava a ação de criminosos. Forma de Pagamentos A Uber Brasil continua recusando o pagamento com Cartões de Crédito Pré-Pagos. Questionada, a empresa não explica o real motivo de negar o recebimento de forma precisa, apenas informa que é uma política de pagamentos, entretanto no exterior a modalidade de pagamento é aceita. ;