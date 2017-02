Corinthians apanha do Santo André em casa

O Corinthians reviveu os seus piores dias de 2016 na noite deste sábado. Disputando o primeiro jogo oficial em Itaquera na temporada, a equipe dirigida por Fábio Carille voltou a apresentar erros defensivos (o setor era elogiado pelo técnico até então), criou pouco no ataque mais uma vez e acabou derrotada por 2 a 0 pelo Santo André.

A equipe do ABC paulista, que vinha de empates por 1 a 1 com Ituano e Red Bull Brasil, marcou um gol em cada tempo de jogo. No primeiro, antes de Jô desperdiçar um pênalti, quem anotou foi o veterano centroavante Edmilson, que passou pelo Palmeiras. No segundo, Claudinho, atacante que pertence ao Corinthians e está emprestado ao Santo André, fechou o marcador.

Com a sua primeira derrota no ano, o Corinthians permanece com 3 pontos ganhos no grupo A do Campeonato Paulista, consequência do triunfo por 1 a 0 sobre o São Bento na estreia. O Santo André, por sua vez, agora contabiliza 5 pontos na chave C, a mesma do Palmeiras.

O Corinthians terá pouco tempo para se recuperar emocionalmente e apagar a má impressão deixada em Itaquera. Na quarta-feira, retornará ao seu estádio para enfrentar o Novorizontino. O Santo André, que já atuou pela terceira rodada do Estadual, só voltará a campo pelo torneio no domingo de 19 de fevereiro, em duelo local contra o São Bernardo, no Bruno José Daniel.

O jogo

O Corinthians até conseguiu levantar mais o público do que o meia Jadson, reforço apresentado à torcida cerca de 20 minutos antes de a partida contra o Santo André começar. O time de Fábio Carille adotou uma postura ofensiva nos primeiros minutos e acuou o adversário no campo de defesa.

A pressão corintiana fez a bola entrar aos oito minutos. Fagner levantou em cobrança de falta da direita, e Balbuena escorou para a entrada da pequena área, onde Jô apareceu para completar para dentro. O árbitro Salim Fende Chavez, contudo, viu falta do zagueiro paraguaio na jogada.

Quando também teve a sua chance de alçar a bola na área, aos 11 minutos o Santo André não perdoou o vacilo da zaga corintiana. O experiente lateral direito Cicinho, com passagem pelo Palmeiras, foi quem bateu a falta da esquerda. Leonardo desviou para o meio, e o centroavante Edmilson, outro ex-palmeirense, empurrou para a rede.

O Corinthians se desorganizou após sofrer o gol. Quase levou o segundo aos 16, quando o mesmo Edmilson, agora em falta cobrada pelo ex-corintiano Eduardo Ramos, acertou a trave. O lance acabou invalidado por impedimento.

Mesmo jogando mal, o Corinthians teve a grande oportunidade de empatar o marcador no primeiro tempo. Aos 21 minutos, Marlone correu atrás de uma bola perdida do lado direito da área e foi derrubado por Deivid. Pênalti. Jô se apresentou para a cobrança, repetiu a mesma paradinha do gol marcado sobre o São Bento e parou na defesa de Zé Carlos.

Obrigado a tentar chegar ao gol novamente com a bola rolando, Fábio Carille mudou o posicionamento dos seus pontas, com Marlone passando a atuar na direita e Marquinhos Gabriel (substituto do lesionado Giovanni Augusto), na esquerda. A alteração não melhorou muito o futebol apresentado pelo Corinthians.

Marquinhos Gabriel até ficou mais participativo, porém o apoio de Moisés, que errava sucessivos cruzamentos, deixava a desejar. Na direita, Fagner nem sequer se apresentava no ataque. E, na armação central, Fellipe Bastos era pouco útil ao isolado Rodriguinho e ainda sobrecarregava o voluntarioso Gabriel na marcação.

Ainda assim, o Corinthians criou algumas situações de gol nos minutos finais do primeiro tempo. Marquinhos Gabriel assustou Zé Carlos com um chute de longa distância desviado em Cicinho, e Jô esbarrou no bom posicionamento do goleiro do Santo André ao escorar um cruzamento. O máximo que alguns torcedores comemoraram, entretanto, foi a detenção de um corintiano que causava tumulto no setor oeste, o mais caro do estádio.

Carille resolveu agir no intervalo. Sacou Fellipe Bastos e para a entrada de Guilherme, que aparentou estar um pouco mais empenhado do que o habitual em suas primeiras disputas de bola. Do outro lado, Toninho Cecílio substituiu Paulinho por Diogo Orlando e viu o Santo André ser ainda mais cauteloso em suas ações na etapa complementar.

Embora o Corinthians tenha voltado a incomodar a defesa da equipe do ABC, alguns torcedores demonstraram impaciência em menos de 10 minutos. “Kazim! Kazim! Kazim!”, gritaram, pedindo a entrada do atacante inglês naturalizado turco, pela primeira vez presente no banco de reservas em um jogo oficial.

Aos 19, Carille resolveu dar ouvidos ao público. Trocou Kazim por Marlone, que deixou o campo reclamando de dor na virilha. Pelo Santo André, a aposta de Toninho Cecílio foi o jovem Claudinho, atacante que pertence ao Corinthians, na vaga de Edmilson.

Kazim até ganhou aplausos por uma cabeçada que parou nas mãos de Zé Carlos. Claudinho fez ainda melhor. Aos 22 minutos, Devid fez bela jogada e tirou proveito do erro de marcação de Fagner na hora de cruzar. O atacante emprestado pelo Corinthians ao Santo André, então, livrou-se de Pablo e emendou para o gol.

Perdendo por 2 a 0, o Corinthians e a sua torcida desanimaram. Quem ficou nervoso foi Toninho Cecílio. O técnico do Santo André se irritou por ver falta de fair play do time da casa, discutiu asperamente com Fábio Carille e Fellipe Bastos e acabou expulso, provocando um rato momento de festa entre os corintianos.

Sem perder as esperanças, Carille mexeu pela última vez, com Romero no lugar de Moisés. O desarrumado Corinthians ainda chegou perto do gol algumas vezes, em uma delas com um chute cruzado do atacante paraguaio, mas não produziu o suficiente para nem ao menos descontar diante de sua decepcionada torcida.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 X 2 SANTO ANDRÉ

Local: Estádio de Itaquera, em São Paulo (SP)

Data: 11 de fevereiro de 2017, sábado

Horário: 21 horas (de Brasília)

Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Alberto Poletto Masseira (SP)

Público: 18.046 pagantes (total de 18.271)

Renda: R$ 798.997,30

Cartões amarelos: Rodriguinho (Corinthians); Eduardo Ramos, Zé Carlos e Cicinho (Santo André)

Gols

SANTO ANDRÉ: Edmilson, aos 11 minutos do primeiro tempo, e Claudinho, aos 22 minutos do segundo tempo

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés (Romero); Gabriel, Giovanni Augusto, Fellipe Bastos (Guilherme), Rodriguinho e Marlone (Kazim); Jô - Técnico: Fábio Carille

SANTO ANDRÉ: Zé Carlos; Cicinho, Leonardo, Reniê e Paulinho (Diogo Orlando); Baraka, Dudu Vieira, Deivid (Diogo Borges), Eduardo Ramos e Fernando Neto; Edmilson (Claudinho) - Técnico: Toninho Cecílio