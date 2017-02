Prefeito Orlando Morando libera o acesso à Alameda Glória em São Bernardo

Orlando Morando e Marcelo Lima liberam Alamenda Glória e participam do trabalho de condução do fluxo de veículos

A Prefeitura de São Bernardo liberou na manhã desta sexta-feira (10/02) o fluxo de carros na Alameda Glória facilitando o acesso às Avenidas Faria Lima e Marechal Deodoro e à Rua Jurubatuba, no Centro, e dando maior fluidez ao tráfego na região. A alameda estava fechada há cerca de dois anos, devido à obra em execução em trecho da via. A estimativa é que cerca de 15 mil veículos passem a trafegar diariamente pelo trecho, melhorando em 15% o trânsito na região. “Encontramos a Alameda Glória parada por conta de uma obra que interferia no asfalto. Chamamos a empresa responsável e solicitamos a recomposição dessa via, sem nenhum custo extra para a Prefeitura. É um acesso importante que chega até a Rodovia Anchieta e que vai beneficiar toda a região central”, explicou o prefeito Orlando Morando, durante ato de liberação do trecho. Ao lado do vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima, e do titular da pasta de Transportes e Vias Públicas, Fernando da Costa, o chefe do Executivo retirou os cavaletes que impediam o acesso à alameda e auxiliou os agentes de trânsito no trabalho de orientação aos motoristas que passavam pelo local. “É uma paralisação injustificada. Esse fechamento estava criando um caos na região central. A via já deveria estar liberada, mas, infelizmente, o governo passado fechou e a abandonou, assim como fez em várias obras da cidade”, completou Morando. Em contrapartida, a administração contribuiu com a otimização da sinalização do trecho. De acordo com o chefe da secretaria de Transportes e Vias Públicas, a reabertura da Alameda Glória demonstra a “visão” da nova administração, que tem buscado implementar melhorias, das mais simples às mais complexas, por meio de parcerias e sem gerar custos para os cofres públicos. “Trata-se de uma obra simples, rápida e que ao lado de outras intervenções que estamos fazendo, vai melhorar muito o trânsito da região”, enfatizou Fernando da Costa. Como estava a Alameda Glória na Gestão de Luiz Marinho, PT ;