Comerciantes do Riacho Grande aprovam Festival de Verão

Nos últimos quatro fins de semana, São Bernardo foi palco do Festival de Verão na Prainha do Riacho Grande, garantindo a aprovação dos comerciantes locais, que manifestaram satisfação com a realização do evento.

Patrocinado pela Skol e organizado pela produtora Proex, o evento trouxe grandes atrações musicais da atualidade, como a dupla sertaneja Maria Cecília e Rodolfo, o grupo Turma do Pagode, a cantora Marília Mendonça, além de entre outras cinco atrações também com bastante repercussão. O evento uniu o clima praiano do Riacho, com diversão e lazer, além de aumentar a visibilidade turística que a região precisava.

De acordo com os comerciantes, mais do que aquecimento na economia local, o conjunto de atrações foi importante para destacar a Prainha do Riacho como um dos locais do turismo da cidade. “O show é bom, por que faz uma propaganda positiva. O Riacho estava meio esquecido em questão de turismo, e agora que saiu em tudo quanto é jornal o povo vem visitar.” falou Sandra Maria Gouveia, comerciante há 18 anos no local, que se mostra satisfeita com a divulgação que o ponto teve depois dos shows.

No ramo comercial há 27 anos, Waldir Martins acredita que se continuar com estes ou outros eventos, o turismo e o comércio tendem a crescer. ”Com o Festival a Prainha ficou mais movimentada sim. Muita gente circulou por aqui, se continuar a ter shows como este pode ser que mais pessoas como famílias voltem a visitar mais o ponto”, comentou.

Outros donos de estabelecimentos por toda a extensão da Prainha salientaram que há muitos anos o Riacho vem perdendo sua identificação como espaço de lazer. Eles esperam que a nova gestão possa continuar investindo em mais atrações nas proximidades da região.

O Festival de Verão teve seu primeiro show no dia 14 de janeiro. Ao longo de quatro fins de semana, com oito atrações musicais, reuniu cerca de 100 mil pessoas. O público em todos os shows ficou caracterizado como familiar, com a presença de muitos pais, mães e filhos. O clima litorâneo, aliado ao forte calor, atuou como uma das ferramentas para resgatar a imagem do Riacho como polo turístico e cultural de São Bernardo.