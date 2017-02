Orlando Morando assina decreto lançando a “Operação Pé D’água – Prevenção e Mobilização”

A Prefeitura de São Bernardo lançou, nesta segunda-feira (06/02), a “Operação Pé D’água – Prevenção e Mobilização”, que consiste em um conjunto de ações preventivas, cujo intuito é minimizar o impacto das chuvas. No mês passado, a cidade registrou o maior volume pluviométrico (medidas em milímetros da quantidade da precipitação de água em determinado local), no comparativo com anos anteriores. O decreto que institui o programa foi assinado pelo prefeito Orlando Morando e será publicado no diário oficial na próxima sexta-feira (10/02), intensificado até abril. Ações de prevenção são feitas pela Defesa Civil durante todo o ano. O programa reforça o trabalho para antecipar e coibir qualquer risco à população nos meses em que as chuvas são mais intensas. A “Operação Pé D’água – Prevenção e Mobilização” será realizada em conjunto com treze secretarias, envolvendo diretamente o trabalho da Secretaria de Serviços Urbanos, junto da Defesa Civil e da Secretaria de Habitação. Entre os planos estão a ampliação dos serviços de limpeza e manutenção da drenagem urbana, além de fiscalização dos setores de risco para garantir mais rapidez e eficácia nas ações emergenciais de resposta a eventuais acidentes estão contempladas no programa. Segundo o prefeito Orlando Morando, a Prefeitura estará mobilizada em dar respaldo à medida preventiva. “Diretamente são treze secretarias, mas hoje temos também aqui representantes da Educação e do Esporte, porque sabemos que ao multiplicar as informações tornamos as ações mais eficazes”, salientou. Em janeiro deste ano, foram feitos 101 atendimentos pela Defesa Civil, sendo que 63 vistorias preventivas. “Destacamos que as demais 38 ocorrências foram todas sem vítimas. Resultado de um trabalho integrado de um governo com pré-disposição em ampliar este saldo positivo”, informou o coordenador da Defesa Civil, Luiz Antonio Costa. A estrutura despendida pela administração em São Bernardo é a maior já disponibilizada para atendimento e prevenção aos riscos causados pelas fortes chuvas. A operação conta com vinte e quatro agentes da Defesa Civil, 51 pluviômetros instalados na cidade, 41 deles da iniciativa privada, que irão compartilhar as informações também com a Prefeitura e cinco viaturas disponíveis para as ações. Além disso, a força-tarefa envolverá a população por meio da participação de 160 integrantes treinados, de 44 comunidades, que atuam voluntariamente na região em que residem. As atuações consistirão em orientação aos munícipes sobre como agir durante as chuvas fortes e como reconhecer situações de risco. Pluviômetro do Paço Municipal ;