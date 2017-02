Orlando Morando prestigia posse do novo Corpo Diretivo do TCE

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, prestigiou, na manhã desta segunda-feira (06/02), a sessão solene de posse ao novo Corpo Diretivo da Corte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) no exercício de 2017. Também participaram do evento, o governador do Estado, Geraldo Alckmin, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, além de outras autoridades, como prefeitos, deputados e vereadores da Capital. A cerimônia marcou o início do mandato de um ano do ex-conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, que assume pela primeira vez o comando do tribunal, no lugar do ex-presidente Dimas Eduardo Ramalho. O colegiado do órgão também será integrado pelos Conselheiros Edgard Camargo Rodrigues, Cristiana de Castro Moraes, Dimas Eduardo Ramalho e pelo Auditor-Substituto de Conselheiro Marcio Martins de Camargo. “Intensificarei esforços para que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo seja cada vez mais eficiente no desempenho de suas atribuições, assim como buscarei atuar em conjunto com os demais Tribunais de Contas para o aprimoramento do controle externo, em âmbito nacional, elevando a Corte ao patamar de qualidade que o Pais necessita e que a sociedade exige”, destacou Beraldo, em discurso de posse. Sessão solene do Tribunal de Contas empossa nova Mesa Diretora O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), realizou na segunda-feira (2/6), às 11h00, no plenário ‘Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira’, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), sessão solene de posse do novo Corpo Diretivo para o exercício de 2017. Na oportunidade foram empossados, para exercer mandato de 1 (um) ano, o Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo (Presidente); o Conselheiro Renato Martins Costa (Vice-Presidente) e o Conselheiro-Decano Antonio Roque Citadini, que responderá pelo cargo de Corregedor da Corte de Contas. O evento contou com a presença de autoridades e dirigentes dos 3 (três) Poderes, Ministério Público, membros de Tribunais de Contas, Prefeitos, Vereadores, servidores públicos, amigos e convidados. Solenidade A mesa solene foi integrada pelo Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin; pelo Ministro das Relações Exteriores do Brasil, José Serra; pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), Fernando Capez; pelo Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Dimas de Bellis Mascaretti e pelo Deputado Federal Vanderlei Macris, que representou a Câmara dos Deputados. Balanço A sessão foi inicialmente presidida pelo Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, que esteve à frente da Corte de Contas paulista na gestão de 2016. Ao abrir a sessão, o Conselheiro fez um breve balanço das atividades e ações desenvolvidas em seu mandato. “Graças à sintonia que o Tribunal alcançou, a conclusão de um mandato nunca significa o fim de um projeto. Nossas metas são partilhadas e nosso modelo se assemelha muito mais a uma corrida de revezamento do que a uma sucessão de desempenhos individuais”, afirmou. Após agradecer Conselheiros e servidores pelo apoio e dedicação à sua gestão, Dimas Ramalho participou da cerimônia de transferência do Grande Colar de Mérito da Justiça de Contas, honraria utilizada pelo Presidente e Conselheiros em ocasiões solenes e que é transferida anualmente a cada Presidência que assume os trabalhos. Colegiado Em nome do colegiado, a Conselheira Cristiana de Castro Moraes destacou a história pessoal e trajetória política do Presidente Sidney Estanislau Beraldo até sua chegada à Corte de Contas no ano de 2012 e falou sobre a experiência e vivência que os demais integrantes da Mesa Diretora – Renato Martins Costa e Antonio Roque Citadini – trarão para a gestão da Corte neste exercício. A Conselheira, que presidiu o TCE em 2015, desejou sucesso à nova gestão, lembrando a importância de que Tribunal exerça cada vez mais um eficiente controle externo da administração pública. Ao final, exaltou a contribuição da Presidência desempenhada por Dimas Ramalho, sua dedicação e efetividade de ações, que contribuíram para maior visibilidade dos trabalhos do órgão. Após as palavras da Conselheira, o Secretário-Diretor Geral, Sérgio Ciquera Rossi leu o termo de posse e colheu as assinaturas dos integrantes da Mesa Diretora. Por parte do TCE, prestigiaram a solenidade os demais membros do colegiado – Conselheiros, Auditores e Procuradores de Contas, Diretores e servidores – e os Conselheiros Eméritos Fulvio Julião Biazzi e Cláudio Ferraz de Alvarenga. Presidente Em suas palavras, o Presidente-Conselheiro agradeceu a presença dos convidados, amigos e fez uma saudação especial aos seus familiares. Ao falar sobre sua trajetória, Sidney Beraldo, que já presidiu os trabalhos do Legislativo paulista, disse estar honrado em conduzir a Presidência da maior Corte de Contas do país e que não medirá esforços em trabalhar por constantes aprimoramentos na fiscalização dos recursos públicos. Beraldo rememorou o caminho percorrido até chegar ao TCE, exaltando que nunca fugiu de desafios e que sempre trabalhou com ética a serviço do povo. Afirmou que envidará todos os esforços para que o Tribunal seja cada vez mais eficiente no exercício de suas funções. Prometeu potencializar o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), promover o uso da tecnologia e comunicação, aperfeiçoar o quadro pessoal e promover a orientação dos jurisdicionados. “É com muita honra que pretendo enfrentar a nova tarefa de presidir o Tribunal de Contas. Tenho, pois, a enorme responsabilidade de apontar novos caminhos e ações a serem desenvolvidos na trilha rica e quase secular história do nosso TCE. Conforta saber que não estarei sozinho nessa empreitada”, finalizou. Pronunciamentos Durante a cerimônia, houve pronunciamentos por parte do chanceler José Serra que falou em nome do Governo Federal; do Governador Geraldo Alckmin e do Presidente do Legislativo, Fernando Capez. As autoridades enalteceram o preparo do Conselheiro Sidney Beraldo para conduzir os trabalhos do TCE e destacaram o importante papel da instituição no controle e fiscalização para boa aplicação e prevenção de gastos públicos. Ao finalizar a cerimônia solene, o Governador Geraldo Alckmin, em nome dos dirigentes e autoridades estaduais, desejou sucesso ao Conselheiro em sua gestão frente à Corte de Contas. Ele ressaltou as qualidades e a trajetória de Sidney Estanislau Beraldo, enalteceu sua liderança no Estado de São Paulo e seu preparo e disposição para continuar promovendo melhorias na atuação do Tribunal de Contas. ;