São Bernardo celebra Nossa Senhora dos Navegantes

Na manha deste domingo (05/02), São Bernardo foi palco da tradicional procissão da Padroeira de Nossa Senhora dos Navegantes. Um bom bom público marcou o ato religioso ocorrido no Riacho Grande. A condução foi foi feita pela Paróquia São João Batista, coordenada pelo Frei Sérgio Malacarne, o Vigário, Frei Josemar Machado, e aos demais organizadores da Paróquia. Desde 1958, São Bernardo celebra a Nossa Senhora dos Navegantes. Sua imagem foi trazida pela balsa João Basso de barco até a Avenida da Praia, na Prainha do Riacho. Em um trajeto para abençoar todas as marinas situadas na Represa Billings. Depois, uma procissão até a Paróquia e uma missa celebrou sua importância. Por volta das 9h, a imagem da santa chegou na Prainha do Riacho Grande, localizado na Avenida da Praia, sendo carregada por fiéis. De lá, seguiu em procissão pelas ruas do bairro até a Avenida Araguaia, sede da Paroquia São João Batista. Na sequência, foi realizada uma missa, que também foi acompanhada por um bom público. O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, o vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima, além do secretário de Gestão Ambiental, Mario de Abreu, participaram de todo o ato. “Foi um ato abençoado e fiquei muito satisfeito com a organização feita pela Paróquia São João Batista e os fiéis do Riacho Grande, que honraram essa importante tradição”, destacou Morando. Orlando Morando e Marcelo Lima participaram da Procissão ;