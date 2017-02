Nova gestão em São Bernardo conclui primeiro mês impulsionando desenvolvimento

A nova gestão da Prefeitura de São Bernardo concluiu nesta terça-feira (31/01) o primeiro mês de trabalho com importantes ações para impulsionar o desenvolvimento sustentável e econômico do município para o futuro. A principal marca é um tom austero nas despesas, cuidando realmente do dinheiro público, além de fiscalização e cobrança com as empresas prestadoras de serviços da cidade. Mesmo diante de uma forte crise econômica, com deficit de mais de R$ 200 milhões nos cofres públicos, o novo governo conseguir instituir mecanismos e apresentar importantes avanços. Na Saúde, foram vistoriados todos equipamentos públicos, sendo diagnosticadas falhas que já estão sendo corrigidas e implementadas. Um dos maiores problemas foi encontrado no Hospital de Clínicas, inaugurado há quatro anos e que foi subutilizado. O governo tem trabalhado em garantir que a empresa responsável pelas serviços refaça uma série de reparos, como colocação do piso e outras instalações, para garantir qualidade no atendimento. Se antecipou aos casos de no Estado e lançou no dia 19/01, o Programa “São Bernardo Contra Dengue”, que tem mobilizado todos os setores da sociedade na prevenção da proliferação de doenças do mosquito Aedes Aegypt. Na Educação, o governo lançou o “Educar Mais”, que iniciou a inserção de escolas da rede no formato de tempo integral, ampliando a carga escolar de 5 horas para 9 horas, nas Emebs Ariano Suassuna (Jardim Farina), Ítalo Damiani (Estr. do Taquacetuba), Marcos José Ribeiro (Ferrazópolis), Professora Sylvia Marilena Fantacini Zanetti (Jordanópolis) e no CEU Luiza Maria de Farias (Jardim Silvina). As unidades passarão a funcionar das 7h30 às 16h30 e atingirá crianças da creche de zero a três anos e Ensino Fundamental, até os dez anos. Ao todo, 1.231 crianças serão inseridas nesta primeira etapa do programa. Nos setores que correspondem a Planejamento Urbano, o município garantiu a recuperação de vias no JardimThelma, no Grande Alvarenga, sem onerar os cofres públicos – cobrou garantias de serviços danos causados pelas mesma empresa em 2013. Assinou ordem para revitalizar a Praça Antônio Rodrigues Filho, conhecida como Largo da Coap, situada na Rua Ana Maria Martinez, no bairro Assunção. A intervenção será a primeira a ser realizada em parceria com a iniciativa privada, que também passará a assumir parte dos custos com as melhorias previstas para serem implementadas no espaço. Nas pastas de Cultura e Esporte realizou ampla fiscalização pelos equipamentos da cidade, diagnosticando a real situação dos espaços. Foram verificados que todos os teatros não possuem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). O Teatro Elis Regina, no bairro Assunção, foi lacrado depois de apresentar graves condições estruturais. Nas demais medidas administrativas, o governo de São Bernardo estabeleceu metas para recuperar a saúde financeira do município. Devolveu carros alugados, utilizados anteriormente como oficiais, na Prefeitura e que vão gerar economia de R$ 3,5 mi­lhões anuais aos cofres municipais. Este plano se juntou a outros dez itens, como o corte da subvenção do Carnaval para este ano e extinção de celulares corporativos, que devem proporcionar R$ 100 milhões em economia ao município. Cuidando da Cidade Desde o primeiro dia de gestão, a Prefeitura tem realizado o programa “Nova São Bernardo”, instituído como eficaz ação de zeladoria, cuidando de várias regiões, com serviços de manutenção. O programa já percorreu diversos bairros da cidade – entre eles Riacho Grande, Demarchi, Batistini e Rudge Ramos –, com intervenções já concluídas nas Estradas Galvão Bueno, dos Casa e Poney Clube; Avenidas Maria Servidei Demarchi, Alvaro Guimarães, Capitão Casa e Wiston Churchill e Rua do Sacramento. Abaixo resumo das ações do governo em 30 dias Criação do Programa Nova São Bernardo – ação de zeladoria já percorreu muitos bairros, realizando serviços de manutenção, podas de árvores, capinação, entre outras. Programa “São Bernardo Contra Dengue”, iniciativa trata-se de grande mobilização e conscientização lançado pelo governo do dia 19, que tem educado toda sociedade. “Educar Mais”, programa lançado para o início deste ano letivo que inseriu cinco escolas da rede municipal no formato de tempo integral, ampliando a carga escolar de 5 horas para 9 horas. Foram contempladas as Emebs Ariano Suassuna (Jardim Farina), Ítalo Damiani (Estr. do Taquacetuba), Marcos José Ribeiro (Ferrazópolis), Professora Sylvia Marilena Fantacini Zanetti (Jordanópolis) e no CEU Luiza Maria de Farias (Jardim Silvina). As unidades passarão a funcionar das 7h30 às 16h30 e atingirá crianças da creche de zero a três anos e Ensino Fundamental, até os dez anos. Ao todo, 1.231 crianças serão inseridas nesta primeira etapa do programa. Austeridade nos gastos. Com Orçamento irreal apresentado pela antiga gestão, o governo contingenciou 30% para as despesas deste ano.Além de congelar em 30% a nomeação de cargos comissionados. Redução de cinco secretarias, no comparativo com antiga gestão. Articulação. Governo conseguiu viabilizar entrada para este ano de R$ 1,5 milhão em emenda parlamentar (deputado federal Gilberto Nascimento, PSC). Implementou plano de contenção de gastos, destacando dez itens, como corte dos carros oficiais, suspensão da subvenção as escolas de samba, que vão gerar economia de R$ 100 milhões até o fim do ano. Novo tom na cobrança com empresas prestadoras de serviços nos equipamentos públicos. Vários locais, como Crec Paulicéia, serão reformados sem custos públicos. Apenas, foi cobrada a garantia dos serviços entregues. Recuperação de Ruas no Grande Alvarenga. Quatro das principais vias do Jardim Thelma serão recuperadas ao longo deste mês, após quatro anos de descuido. Serviço foi realizado sem custos ao município. Ordem de serviço para revitalização da Praça Antônio Rodrigues Filho – mais conhecida como Largo da Coap –, situada na Rua Ana Maria Martinez, no bairro Assunção. A intervenção será a primeira a ser realizada em parceria com a iniciativa privada, que também passará a assumir parte dos custos com as melhorias previstas para serem implementadas no espaço. Festival de Verão do Riacho Grande, evento que reuniu muitos artistas entre janeiro e fevereiro. Os gastos foram feitos pela iniciativa privada e deu grande impulso na economia do município. Evento Reis do Drible no Poliesportivo. Parceria evidenciou o município em atração que reuniu famosos jogadores no início do mês. ;